Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony lloró cuando conoció a Billie Eilish

Emme experimentó una tremenda emoción cuando conoció a Eilish, de quien la niña es súper fan.

Jennifer López habla de la tremenda emoción que experimentó su hija Emme, cuando conoció en persona a Billie Eilish, de quien la niña ha sido fan desde que tenía 8 años.

En el podcast de su prometido Alex Rodríguez ‘The Corp With A-Rod and Big Cat’, la reina del Bronx dijo que no le afecta no ser el mayor ídolo musical para su hija de 11 años, pues entiende que se sienta identificada con una chica joven como Billie.

“Vi literalmente a mi hija perder la compostura cuando Billie entró a su camerino después del show, mi hija se ahogó un grito y se tapó la cara. Yo la miré sorprendida hasta que me di cuenta que literalmente se puso a llorar. Desde muy niña ha adorado a esta chica, se identifica y conecta con las letras de sus canciones”, dijo Jlo.

Después de esto, Jennifer dice que reflexionó de lo importante que es estar cerca de todos los fans, ya que son un modelo a seguir y una inspiración para sus vidas.