Diego Boneta recibe el premio ‘Seguso’ en el Festival de Cine de Venecia

Diego Boneta recibe un reconocimiento en el Festival de Cine de Venecia, donde se presentó la película ‘Nuevo Orden’, y fue galardonado junto a la actriz Cate Blanchet.

El actor mexicano recibió el premio ‘Seguso’, como mejor actor juvenil en reconocimiento a su carrera internacional. Diego emocionado comentó: “Todavía no me creo que me hayan entregado este premio maravilloso, junto a la increíblemente majestuosa y talentosa Cate Blanchet”.

Blanchet y Boneta participan en la cinta ‘Nuevo Orden’, del cineasta Michell Franco. “Jamás, ni en un millón de años podría haber soñado que me sucediera algo así, me siento muy honrado y abrumado”, expresó el actor en la velada de este importante festival.