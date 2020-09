Lupillo Rivera presentó Belinda a sus hijos cuando fueron novios

Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo, confirmó que éste si tuvo un romance real con la cantante.

Mayeli Alonso confirma que su ex Lupillo Rivera sí tuvo una relación real Belinda, pues dice que sus hijos la conocieron y que les agradó mucho.

La ex esposa del cantante conversó de manera virtual con Carolina Sandoval, y esto comentó: “Ella vino a conocer a mis hijos. Vino a conocerlos a California, y cuando me enteré les dije a mis hijos: ‘Ustedes pórtense bien, cualquier persona que les presente sean educados’, y un día uno de ellos dijo: ‘Vino la novia de mi papá’, y me dijeron que les cayó muy bien”.

Y es que siempre se ha dicho que el fugaz ‘noviazgo’ de Lupillo con Belinda fue simulado, para subir el raiting del reality ‘La Voz’, del que ambos eran coaches.

Lupillo Rivera y su ex esposa Mayeli Alonso

Mayeli dice que a ella no le interesa la vida sentimental de su ex esposo, y que solo le importa que sus hijos se sientan bien con la que sea pareja de su papá.