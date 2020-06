Hija de Kim Kardashian, North West, cumple 7 años

La famosa abuela de la niña, Kris Jenner, escribió un bello y sincero mensaje a su querida nieta.

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, cumplió siete años este lunes.

Y fue la productora de ‘Keeping Up With The Kardashians’, Kris Jenner, quien fue una de las primeras personas en desearle felicidades a su nieta .

La mujer de 64 años compartió una serie de fotos a lo largo de los años y se refirió a ella como ‘una bendición’ en una larga y sincera publicación.

“¡Feliz cumpleaños a mi hermosa nieta Northie!” ella comenzó el sincero post.

“¡Desde el primer momento en que nos conocimos el día en que naciste, nos has traído a todos mucha felicidad y alegría!”

Ella continuó: “Eres tan creativa, talentosa, divertida y amable, y tienes el mejor corazón … qué bendición eres, Northie”.

Kris concluyó el mensaje sentimental con: “Te amo hasta la luna y de regreso y aprecio cada momento que podamos estar juntas #northwest #family #love #togetherforever #happybirthdaynorth”.

La magnate del clan Kardashian Jenner comenzó la serie de fotografías de una sesión de moda con North y su hija Kim Kardashian.

Varias tomas incluyeron selfies de Kim y su hija mayor, así como Kanye y la cumpleañera.

Una adorable foto de retroceso vio a North acurrucada con su mejor amiga y prima, Penélope Disick, de siete años, quien también cumplirá años en las próximas semanas.

North es la hija mayor de Kim y Kanye. Es la hermana mayor de Saint, cuatro, Chicago, dos y Psalm, 1 año.