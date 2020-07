Hija de Lisa Marie Presley rinde homenaje a su hermano menor

Riley Keough, nieta de Elvis Presley, llamó “ángel” a su hermano que se quitó la vida la semana pasada.

Riley Keough, nieta del fallecido cantante Elvis Presley, e hija de Lisa Marie Presley rindió un emotivo homenaje a su hermano Benjamin, quien murió de suicidio la semana pasada después de dispararse en el torso, llamándolo un “ángel”.

La actriz de 31 años compartió una serie de fotos con su hermano en su Instagram, diciendo:

“Las mañanas son las más difíciles. Olvidé que te fuiste. No puedo llorar por miedo a nunca parar. Un dolor que es nuevo para mí. Tú. No hay palabras para ti. Ángel es la palabra más cercana que pude pensar, luz pura, hermano pequeño, mejor amigo, hombre salvaje, intelectual, testigo de mi vida, alma gemela, protector, muy sensible a este mundo difícil, espero que me des la fuerza para soportar el agujero gigante que dejaste en mi corazón. “escribió la joven mujer.

Ella demostró que no está bien con su partida, que incluso dejó de comer:

“Espero que me des fuerzas para comer. Espero que estés envuelto en amor. Espero que sientas mi amor. Espero que sientas a Dios. Eres Dios. No puedo creer que me hayas dejado. No eres el dulce Ben Ben. Nadie más que tú. Creo que esto es un verdadero desamor. Espero que nos volvamos a ver “, escribió.