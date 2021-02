Hija de Madonna protagoniza campaña para Marc Jacobs

Lourdes Leon es la imagen de la nueva campaña publicitaria de Primavera 2021.

La hija de Madonna, Lourdes Leon, es la protagonista de la nueva campaña publicitaria de Primavera 2021 de Marc Jacobs.

Lola, de 24 años, es el rostro de la campaña que celebra el “eclecticismo y un enfoque individualizado del estilo personal”.

A través de un comunicado de prensa, la marca señaló:

“Marc tiene una larga historia con Madonna, por lo que tenía sentido para nosotros elegir a Lola para que fuera el rostro de la campaña, ya que encapsula a la perfección el espíritu juvenil y el sentido intransigente de individualidad que son fundamentales para esta expresión más joven de la marca”.

La colección presenta coloridos bolsos (US$ 375) y carteras (US$ 425), así como zapatillas de mezclilla (US$ 275), aretes de medallón (US$ 85) y más.

Leon ya posó anteriormente para una campaña de ropa interior de Juicy Couture junto a Ashley Graham.

También se desempeñó como musa de Jean Paul Gaultier y rostro de la colección cápsula Supreme del modisto, siguiendo directamente los pasos de su madre con sujetador de cono, e hizo su debut en la pasarela en 2018 para Gypsy Sport.

.

.