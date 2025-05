La ley declaró hija legítima de Zague a una niña que procreó con una ex modelo colombiana

El exfutbolista se negó a someterse a la prueba de ADN…

La ex modelo colombiana Luz Martínez reveló en entrevista con Javier Ceriani, que su hija de 7 años obtuvo la paternidad por ley, ya que el famoso ex futbolista brasileño-mexicano Luis Roberto Alves ‘Zague’ se negó a realizarse la prueba de ADN.

Luz comentó que ella no quería que las cosas se solucionaran así, pues quería que Zague voluntariamente asumiera su responsabilidad:

“Yo no quería obligarlo, pero yo padecí cáncer y me preocupa que si yo muero mi hija quede desprotegida. Él sabe que sí es su hija, y al principio le apoyaba económicamente, pero después dejó de hacerlo, y ya no quiso tener comunicación con nosotras, por lo que decidí a proceder legalmente”.

En México la ley protege a los menores, y cuando el padre se niega a realizarse la prueba de ADN, automáticamente se declara al menor como hijo legítimo.

Luz Martínez aceptó que su relación con Zague fue algo casual, sin compromiso de ninguna clase, pues él estaba casado con la conductora Paola Rojas, por lo que con ella no podía tener una relación formal.