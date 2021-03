Hijos de Jennifer Garner y Ben Affleck tienen “fobia” a las cámaras

La actriz reveló que por ese motivo ella carece de fotografías familiares, y culpa a los paparazzi.

Jennifer Garner reveló que ella carece de fotografías familiares, ya que sus hijos tienen fobia a las cámaras, debido al acoso que desde siempre han sufrido por parte de los paparazzi.

La actriz dijo a The Hollywood Reporter que enfrentó al acoso de los fotógrafos desde que inició su relación con Ben Affleck, la cual no cesó cuando se casaron, incluso se intensificó cuando nacieron sus hijos: “Vivíamos en una calle que estaba repleta de actrices y actores mucho más famosos y exitosos que nosotros. Todos iban y venían libremente, pero cuando yo salía rumbo a la escuela con mis hijos, 15 o 20 autos me seguían, se pasaban la luz amarilla, incluso la luz roja”.

Garner dijo que era frustrante no poder hacer una vida normal como familia, ir al parque o a cualquier lugar sin ser acosados por los fotógrafos, y narró cómo en una ocasión su hija Violet, siendo aún muy pequeña, dijo a un grupo de seguridad: “No pedimos esto, no quiero esas cámaras, dan miedo, los hombres dan miedo”.

Jennifer encabezó una iniciativa para la protección de los menores, y testificó ante un comité de seguridad pública en una asamblea del Estado de California, que pretendía pasar un poryecto de ley para la protección de los niños, algo que más tarde se formalizó.