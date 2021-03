Toñita se defiende de Myriam Montemayor, quien la llamó de “misógina”

Toñita considera que es absurdo que la califique de misógina, ya que ella siempre ha defendido los derechos de la mujer.

En el programa ‘Chisme No Like’, Toñita responde a Myriam, quien la acusó a ella, a Víctor García y a Raúl Sandoval de machistas y misóginos: “Son unos niños maravillosos que yo amo y adoro. Raúl además de ser mi amigo, compañero, hermano, también es el padrino de mi hija, con eso te digo todo. Ella tiene un problema desde hace 3 o 4 años, cuando hicimos el show en el Auditorio Nacional”.

Toñita reveló que en esa ocasión, a Myriam no le pareció que Víctor cerrara el espectáculo de los académicos, y que decidió ya no asistir a los ensayos: “Se presentó un día antes y me culpó de no estar en la lista, me culpó a mí de haberla borrado, pero no fue así, la quitaron porque ella ya no avisó nada. A sus seguidores los hizo creer que yo era la responsable de que no aparecía en el elenco, y comenzaron a atacarme, incluso se metieron con mi hija, tanto Raúl como Víctor me defendieron”.

La cantante le aconsejó a Myriam que se tratara con un profesional, pues está emocionalmente afectada, y agregó: “Acusarme de misógina es algo que está fuera de lugar y no es correcto, creo que está mal, según ella yo soy la loca, y es todo lo contrario”.