Hilary Duff comparte adelantos del set de “Cómo conocí a tu padre”

La actriz está emocionada con la nueva serie de comedia para Hulu que protagoniza.

Hilary Duff recientemente les dio a los fanáticos una mirada al interior de su set de How I Met Your Father.

La publicación se compartió en la página personal de Instagram de Duff y presentó una vista en cuatro pantallas de su sesión de filmación más reciente para la serie.

Duff ha hablado bastante sobre su nuevo proyecto en el pasado. En una declaración a la revista People, se le citó diciendo: “He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie”.

“Como gran fan de ‘Cómo conocí a tu madre’, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac [Aptaker] y Elizabeth [Berger] son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad “, dijo la estrella.