Hunter Ecimovic habla explícitamente de encuentros íntimos con Millie Bobby Brown

La estrella de TikTok habló en un “en vivo” sobre su relación con Millie, cuando esta tenía 17 años.

La estrella de TikTok Hunter Ecimovic, de 21 años, realizó un en vivo de Instagram en el que sus amigos y él comentaron unas fotografías suyas tomadas en 2020 en las que aparece con la famosa actriz Millie Bobby Brown.

Hunter realizó ante la cámara una descripción muy gráfica de un supuesto encuentro íntimo que tuvo con la actriz de “Stranger things”, que en aquel momento tenía tan sólo 17 años.

A través de un comunicado difundido por su equipo de representantes, la actriz ha adelantado que emprenderá acciones legales contra su ex novio. “Los comentarios del señor Ecimovic en las redes sociales no sólo son deshonestos, sino también irresponsables, ofensivos y están cargados de odio. En lugar de entablar una discusión pública con él a través de la prensa o en las redes sociales, estamos tomando medidas para asegurarnos de que cese este comportamiento de una vez por todas”, afirmaron.

El influencer, cuya cuenta de Instagram ha sido desactivada en las últimas horas, aún no se ha pronunciado acerca de esta advertencia.

“Nunca me disculparé, espero que lo sepan. No tengo nada por qué disculparme, que quede claro. No tengo nada por qué pedir perdón”, dijo el TikToker, al contar que vivió 8 meses con Milie, y que los padres de ella estaban de acuerdo.