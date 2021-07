Khloe Kardashian así reacciona a los coqueteos de Lamar Odom

Lamar Odom intenta recuperar a Khloe en medio de la separación de Tristan Thompson por parte de la estrella de reality show.

Khloe Kardashian no quiere reconciliarse con su exmarido Lamar Odom a pesar de sus intentos de recuperarla en medio de la separación de Tristan Thompson por parte de la estrella de reality show.

El exjugador de baloncesto de 41 años recientemente complementó a su ex esposa, llamándola “guapa”, en un comentario en una de sus publicaciones de Instagram, y fuentes revelaron que es un intento de recuperarla.

Sin embargo, Khloe no está interesada, según dijo su amiga a un medio de comunicación: “Khloe siempre tendrá un punto dulce para Lamar en su corazón, pero no tiene interés en reavivar una relación romántica”.

“Ella siempre se sentirá empática con él, pero ha superado por completo ese capítulo. Él ha tratado de acercarse y llamar su atención y Khloe simplemente se ríe. Tiene muchas cosas que hacer y simplemente no es su enfoque”.

Mientras tanto, el último intento de Lamar de recuperar a Khloé no le ha caído bien a su ex más reciente, Tristan Thompson.

Las cosas se calentaron cuando la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ publicó una foto picante de sí misma en bikini usando una ducha al aire libre en Instagram y Lamar dejó caer el comentario coqueto “hottie” y agregó una serie de emojis de fuego y corazón.

Sin embargo, Tristan, que comparte a su hija True con Khloe, se enojó y respondió a Lamar diciendo: “Dios te trajo de regreso la primera vez. Juega si quieres, resultados diferentes”.

El comentario de Tristan pareció hacer referencia a la experiencia cercana a la muerte de Lamar cuando sufrió una sobredosis en un burdel de Las Vegas en 2015.