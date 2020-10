Ian Ziering critica afirmación de Jessica Alba

La actriz ha dicho que al participar en 90210 como actriz invitada, se le pidió no mirar a los ojos a los protagonistas.

Ian Ziering ha criticado la afirmación de Jessica Alba, quien dijo que se le indicó que no hiciera contacto visual con ninguna de las estrellas en Beverly Hills, 90210.

La actriz afirmó recientemente que recibió instrucciones de no hacer contacto visual con ninguno de los miembros del elenco del exitoso programa cuando interpretó a una adolescente embarazada en dos episodios en 1998.

Al abordar sus acusaciones, Ian insistió en que la orden nunca habría venido de un miembro del elenco y probablemente era de un empleado del equipo.

“No dudo de ella, pero dudo que haya venido de algún miembro del elenco”, le dijo a People. “Quizás vino de algún tercer asistente que decidió flexionarse un poco y dijo ‘Por favor, no mires a los actores'”.

Reflexionando sobre lo que le dijeron a Jessica, dijo: “Esa es la cosa más estúpida que he escuchado”.

Ian agregó que también está seguro de que ninguno de sus compañeros de reparto habría pedido algo así.

“Conociendo a las personas con las que he trabajado toda mi vida, nadie diría eso. Es imposible siquiera pensar en alguien que le pide a alguien, en particular a Jessica Alba, que no los mire “, se rió.

Los comentarios de Ian se producen después de que sus compañeros de reparto Jason Priestley, Jennie Garth y Tori Spelling también negaran tener conocimiento de la solicitud.