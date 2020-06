Idris Elba ha sufrido el racismo y tiene la manera de contrarrestarlo

“Si quieres ser parte de este mundo, debes ser el doble de bueno que el hombre blanco”.

En medio de protestas contra el racismo y campañas como Black Lives Matter, Idris Elba aseguró en una nueva entrevista que ha vivido con racismo y discriminación desde que era niño, y asegura que su éxito no le ha negado el racismo.

El actor y DJ de 47 años dijo que sus padres siempre le advirtieron que debido a su color de piel, él debería ser ‘dos veces mejor que el hombre blanco’ para tener éxito en la vida y señaló que a pesar de que es una estrella de Hollywood, todavía tiene que lidiar con la discriminación.

Mientras asistía al evento ‘The Reckoning: The Arts and Black Lives Matter’, Idris dijo: “El éxito no me ha negado el racismo. Preguntarme sobre el racismo es como preguntarme cuánto tiempo he estado respirando”, justifica.

Idris comentó que la primera vez que las personas negras tienen ‘alguna conciencia alrededor de su piel, generalmente se trata de racismo’ y agregó: “Eso se queda contigo, independientemente de si tienes éxito o no”.

El actor también reveló las enseñanzas de sus padres sobre este difícil tema:

“Me dijeron ‘si quieres ser parte de este mundo, debes ser el doble de bueno que el hombre blanco'”, recuerda, y agrega dando crédito a sus padres por ponerlo en el camino hacia el éxito, explicando que le enseñaron siempre la importancia de la independencia y el trabajo duro.

“Era el único hijo de padres inmigrantes de Sierra Leona en África occidental. Y trabajaron duro por lo que tenían. Esta forma de vida me enseñó la importancia de la independencia y la confianza en mí para mi propio éxito”, afirmó.