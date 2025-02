Imelda Tuñón hace revelaciones explosivas sobre Maribel Guardia y disputa legal

La viuda de Julián Figueroa acusa a la actriz y su esposo de ser controladores…

En una entrevista exclusiva para TVNotas, Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, ha hecho fuertes declaraciones sobre su relación con la reconocida actriz. Tuñón describe su vínculo con Guardia como «tóxico» y revela detalles sobre la supuesta actitud controladora de su suegra y su esposo, Marco Chacón.

«Me quedé a vivir con ella para que su duelo no fuera tan pesado. Le concedí muchos derechos a Maribel Guardia que no le correspondían, porque quise ser solidaria. Me enfoqué en que sufría y quise empatizar con ese sentimiento», confesó.

Sin embargo, esta situación se habría tornado insostenible: «Permití que se acercara a mi hijo de una manera que no correspondía a una abuela. Se me empezó a desplazar de mis derechos y obligaciones como madre, hasta el punto en que se volvió una relación bastante tóxica».

Tuñón describe a Guardia como una persona acostumbrada a controlar a sus seres queridos, siempre pendiente de sus movimientos. Sobre Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, expresó: “Es bastante controlador. Sí tiene una vigilancia constante de las personas que tiene bajo su supervisión”.

TVNotas preguntó a la joven si ha intentado hablar con Maribel o llegar a un acuerdo con ella. Tuñón respondió: «Trato de comunicarme. Reclamo por mi hijo. Intento que entienda el daño que le provoca a toda mi familia y a mí. Lamentablemente, mis palabras caen en oídos sordos. Nunca quiso que hubiera un trato».