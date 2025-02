Maribel Guardia rompe el silencio sobre su nieto

La actriz revela el estado del hijo de Imelda Tuñón tras pasar 1 mes lejos de su madre…

Maribel Guardia ha ofrecido una actualización sobre el estado de su nieto, Julián, quien lleva un mes sin poder ver a su madre, Imelda Tuñón. En una entrevista, Guardia aseguró que el niño «está muy bien, lleno de amor, con muchos cuidados, está muy bien en la escuela».

A pesar de las restricciones legales que le impiden comunicarse con Imelda y discutir el caso, Maribel Guardia enfatizó su esperanza de que la situación se resuelva pronto: «Lo importante es que todo sea lo mejor para el niño, ni para Imelda ni para mí, que él esté bien, que tenga lo que él necesita que es mucho amor, protección y cuidados». Añadió: «Yo espero que tanto con ella como conmigo sea así, nada más le pido a Dios».

Guardia también expresó que desea que Imelda se encuentre bien y pueda estar con su hijo pronto. Además, confía que Julián Figueroa se encuentra de acuerdo con lo que ha hecho hasta ahora: «Yo sé que Julián desde el cielo pues está conmigo pensando que lo mejor sea para el niño y que así sea».

Maribel Guardia también abordó preguntas sobre su salud tras revelarse que perdió 10 kilos.

«Estoy bien, la verdad que me cayó muy bien esa bajadita de peso, porque me veo muy flaca personalmente, pero en la cámara me veo bien», comentó.