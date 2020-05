Ingrid Coronado habla de lo “difícil” que fue su proceso de divorcio

Además del fracaso de su matrimonio, tuvo que lidiar con los ataques de la gente que la culpaba de abandonar a Fernando del Solar.

“No conocen lo que yo sentí, lo que yo viví, lo que he tenido que pasar para poder estar hoy aquí. Agradezco todas y cada una de las cosas que pasaron a lo largo de esos 8 años, porque me convirtieron en la mujer que soy ahora, de la que estoy mucho más orgullosa”, dijo la conductora al programa ‘Hoy’.

“Cuando las personas hacen eso de insultar, agredir, de juzgar a los demás a quienes están lastimando es a ellos mismos, porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma, solamente tú eres capaz de hacerlo. Si bien cuando recibí toda esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudó”, confesó Ingrid, quien en este momento tiene una relación cordial con Fernando del Solar, sobre todo por el bien de sus dos hijos, con quien tiene la custodia compartida.