Paulina Rubio es acusada por su ex por maltratar a su hijoAndrea Nicolás

Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ ha acusado a la cantante y a su madre Susana Dosamantes por maltratar físicamente al niño de 9 años.

Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ denunció ante un juez, a Paulina Rubio, a su ex cuñado Enrique y a su ex suegra Susana Dosamantes, a quienes acusa de maltratar físicamente a su hijo Andrea Nicolás de 9 años.

Nicolás Vallejo-Nájera presentó una moción de urgencia ante la Corte de Florida, en específico al juez Spencer Multak, que su pequeño es maltratado por su madre y por la familia de esta, y el empresario español declaró: “Cuando él tenía que regresar a la casa de su madre, tuvo una crisis de ansiedad y vomitó de los nervios”, dijo como prueba de que su hijo tenía temor de los castigos que supuestamente recibe en casa de la cantante.

Colate asegura que la salud mental de Paulina no es la óptima para hacerse cargo del niño, por lo que pretende conseguir la custodia completa de Andrea Nicolás, para lo que hizo mención al juez del video en el que Paulina se ve algo confundida, no puede hablar bien, y su ex esposo dice estar preocupado porque la madre de su hijo esté consumiendo drogas: “La conozco, no se ve bien. No es mi opinión, es la de miles de personas”.

Según Colate, Gerardo Bazúa se comunicó con él para consultarlo, pues también el intérprete ha demandado a Paulina por negarse a que su hijo Eros conviva con él.