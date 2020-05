Frida Sofía amenaza a Alejandra Guzmán con mostrar pruebas

La hija de la roquera está dispuesta a probar que es ella la verdadera víctima.

Frida Sofía vuelve al ataque, y mediante una Historia de Instagram, anunció que próximamente mostrará pruebas de que todo lo que ella ha dicho en contra de Alejandra Guzmán es verdad.

La joven asegura que no se siente bien con tanto ‘odio’ hacia su madre, pero dice no victimizarse, sino que realmente ha sido la víctima: “Siempre trato de que no me duela, pero es imposible, y lo que más me duele es que se burlen de algo que me destroza. No estoy tratando de manchar la imagen de nadie. Ya estoy harta de que me comparen, de que asuman, de que me aconseje la gente que ni sabe qué pasa”.

Al parecer Frida Sofía ya tiene alguna propuesta para publicar un libro con sus revelaciones: “Si no lo digo lo voy a escribir. He documentado tantas cosas porque sabía que nadie me iba a creer. Voy a contarles la verdad, ya verán”.