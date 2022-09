Ingrid Coronado revela que no se llevaba con la familia de Fernando del Solar

La actriz confesó que tenía una pésima relación con su familia política…

Según la revista Fama, Ingrid Coronado declaró que una de las razones de su divorcio del fallecido conductor Fernando Del Solar fue que tenía una pésima relación con su familia, puesto que ellos tenía mucha influencia sobre el presentador.

Fue en el 2015 cuando la pareja anunció que tras varios años de matrimonio estaban tomando caminos separados. E Ingrid se mostró bastante afectada, pues fue acusada por los fans del artista de abandonarlo en su momento más difícil, ya que unos meses antes de la separación a Del Solar le diagnosticaron cáncer.

Según la publicación, en una entrevista con Mónica Garza, Ingrid confesó que fue él quien le pidió el divorcio, y no ella.

“Esto y que yo no tenía una buena relación con sus papás. La sensación era como de que no les gustaba que yo fuera pareja de su hijo. Yo no quise que me controlaran de la forma en la que ellos hubieran querido. Son una familia muégano que les gusta estar siempre juntos, que quieren estar toda la semana juntos y yo tengo otras cosas que me gustan”, detalló Coronado en su momento.