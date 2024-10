Integrantes de One Direction se pronuncian acerca de la muerte de Liam Payne

Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson lloran la pérdida del cantante a través de sus redes sociales…

La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha conmocionado al mundo de la música. Los ex integrantes de One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, expresaron su profundo dolor a través de emotivos mensajes en redes sociales.

En un comunicado conjunto, la banda recordó a Liam como un «hermano» y aseguró que los recuerdos que compartieron juntos serán atesorados por siempre:

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos mucho. Te amamos Liam”, decía el comunicado publicado el jueves en la página de Instagram de la banda.

One Direction vía Instagram

Louis Tomlinson, quien describió a Liam como «la parte más vital de One Direction», se mostró especialmente conmovido y prometió estar presente para el hijo de su ex compañero.

“Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable […] Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction […] Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que fue su padre«, expresó.

Zayn Malik, por su parte, recordó el apoyo incondicional que recibió de Liam durante sus primeros años en la banda:

«Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida […] siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo y no te importaba decirle a la gente que estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”.

Harry Styles, en su publicación individual, aseguró que fue un honor hacer parte de la vida de Payne:

“Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía […] Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los más preciados de mi vida. Te extrañaré siempre, mi querido amigo”, escribió.

Niall Horan aún no se ha pronunciado públicamente al respecto. Liam se encontraba en Argentina para asistir al concierto de su ex compañero de banda.

La muerte de Liam Payne, ocurrida el miércoles en Buenos Aires, Argentina, ha dejado un vacío en el corazón de sus fans y compañeros de banda. La investigación policial continúa para determinar las causas exactas del trágico suceso.