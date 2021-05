Issabela Camil no otorgó su permiso para aparecer en serie de Luis Miguel

La actriz le resta importancia y no está dispuesta a interponer una demanda por uso no autorizado de su imagen.

Issabela Camil reveló que ella no dio permiso para que su personaje apareciera en la serie de Luis Miguel, pero le resta importancia y dice que cada quien puede contar su historia como quiera.

La actriz comentó a El Universal: “Yo no autoricé nada. No es tan importante (demandar). Cada quien tiene su tema, no tengo nada que esconder, son dos personas, cada quien tiene la manera de contar su historia”.

Issabela fue el gran amor de Luis Miguel, según se ha contado en la serie, y ‘Erika’, como la llaman en la historia, ha aparecido en las dos temporadas, donde se muestra un apasionado romance entre Erika y el cantante, quienes terminan y se reconcilian en varias ocasiones.

Camil también reveló que ella tiene mucha comunicación con sus hijas, y que sobre todo a Antonia, la mayor, le contó su relación con Luis Miguel, pues no quiere que se entere por terceros, y le den una versión inexacta de lo que verdaderamente ocurrió: “No tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones, a mis hijas siempre les diré la verdad”.