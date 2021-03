Itatí Cantoral dice haber sido víctima de acoso por compañero actor

Lamentablemente, la actriz no quiso revelar el nombre de su presunto agresor.

Itatí Cantoral confesó que ella fue víctima de acoso por parte de un compañero actor, y que tuvo en ese momento el apoyo de la producción de la telenovela donde trabajaba.

Itatí hizo esta delicada revelación mientras iba de copiloto del conocido youtuber El Escorpión Dorado. La actriz relató ese lamentable episodio mientras circulaban por calles de la Ciudad de México.

Este actor, de quien no quiso revelar su identidad, le pidió que se desnudara y se metiera con él a una piscina: “Me dijo que si no lo hacía, me sacaría de la telenovela… en ese tiempo no existía el movimiento #MeToo. En el momento se solucionó por la empresa donde había trabajado”.

Cantoral no quiso revelar el nombre de ese actor, pero aseguró que desde que la acosó, decidió vetarlo y no quiso volver a trabajar con él. La actriz aconsejó a todas las mujeres que no se callen si son víctimas de acoso, ya que es la única manera de terminar con ese tipo de abusos en contra de las mujeres.