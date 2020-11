Jaime King quiere una ‘crianza compartida armoniosa’ con Kyle Newman

La actriz está ansiosa para que dejen de lado sus diferencias y se lleven bien por el bien de los niños.

Jaime King espera “la crianza conjunta armoniosa” de sus hijos con su esposo Kyle Newman.

A principios de esta semana, el cineasta de 44 años presentó documentos legales solicitando la custodia física primaria de los dos hijos que tiene con la estrella de ‘Hart of Dixie’, James, de siete y Leo, de cinco, como afirmó que la actriz “en gran medida ha sido un padre ausente en la vida de los niños menores, ya sea trabajando en Canadá o eligiendo estar lejos de ellos durante semanas y meses durante la pandemia de Covid-19”, pero su representante ha desmentido sus afirmaciones.

Y el portavoz reveló que los niños están actualmente al cuidado de la actriz de 41 años ya que su padre está trabajando, pero Jaime está ansiosa por que dejen de lado sus diferencias y se lleven bien por el bien de los niños.

Su representante le dijo a ‘Entertainment Tonight’: “Una vez más, los abogados de Kyle han presentado documentos redactados selectivamente que perpetúan una narrativa falsa sobre Jaime. La máxima prioridad de Jaime ha sido el bienestar de sus hijos y ella continuará con esto en privado por su bien”.

“Ella le desea a Kyle lo mejor en el set de Ontario, donde actualmente está filmando, así como las ventas exitosas de su libro de cocina ‘Dungeons and Dragons’ recién lanzado”.

“Espera tener una co-paternidad armoniosa de los niños cuando todos estén de regreso en Los Ángeles. Actualmente, Jaime tiene a los niños con ella mientras está filmando una película en Puerto Rico después de terminar la segunda temporada de su serie de televisión”.

En su presentación, Kyle pidió a la corte que asignara a Jaime “visitas supervisadas y monitoreadas con los niños”, así como “pruebas de alcohol cuando los niños están bajo su custodia, y afirmó que su esposa separada no solo reprobó una prueba de alcohol en junio, pero luego se perdió las siguientes cinco nuevas pruebas programadas”.

Si bien afirmó que estaba “preocupado” por el bienestar de los niños cuando están con Jaime debido a su presunto “comportamiento peligroso y errático mientras estaba bajo la influencia del alcohol”, ella respondió de la siguiente manera.

Jamie acusó a Kyle de interferir con su capacidad para hacer FaceTime con sus hijos y afirmó que estaba tratando de sabotear su carrera.

Ella escribió en documentos judiciales: “En febrero de 2020, Kyle intentó causar estragos en mi vida profesional. Él llamó al menos a uno de los ejecutivos de Black Summer después de la medianoche para pedir información sobre mí.

“Él hizo que un tercero llamara a varias personas que trabajaban en el programa para exigir que se tomaran algunas medidas antes de que me ‘suicidara’ con drogas o alcohol. Nadie en el set creía que yo tuviera un problema, porque no lo tenía (y no lo tengo). De hecho, estaba en el set a tiempo todos los días y siempre era profesional “.

También expresó su preocupación por el impacto que el drama en curso ha tenido en sus hijos.

Ella escribió: “Los niños han experimentado un gran trauma en los últimos siete meses”.