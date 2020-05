Jamie Lee Curtis debutará como directora de cine

La actriz dirige una historia real sobre una madre cristiana devota que tuvo que aprender a aceptar que su hijo era homosexual.

Jamie Lee Curtis hará su debut como directora de cine con una historia real sobre una madre cristiana devota que tuvo que aprender a aceptar el hecho de que su hijo era homosexual.

La estrella también protagonizará y producirá de manera ejecutiva ‘How We Sleep at Night: The Sara Cunningham Story’, para la cadena de cable estadounidense Lifetime, como parte de una lista de nuevas películas de televisión.

Jamie Lee, quien anteriormente solo dirigió dos episodios de televisión para Scream Queens y Anything But Love, optó por los derechos de las memorias de Cunningham el año pasado.