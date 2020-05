Jamie Lynn Spears confirma que Britney Spears no dejará la música

La actriz aclaró noticias sobre la artista, que ha estado rondando el Internet.

Después de los rumores de que Spears se niega a trabajar bajo la tutela de su padre, su hermana ahora asegura que ella no dejará la música.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Jamie Lynn habló sobre su nueva serie de Netflix, Sweet Magnolias, y también sobre los planes musicales de su hermana.

Cuando se le preguntó si Britney está trabajando en un proyecto ahora, Jamie respondió: “No lo creo”.

Pero ella justificó: “Quiero decir, ahora está en cuarentena en Los Angeles. Pero en general, se está relajando. Y creo que es algo bueno. Britney se lo merece. Trabajó mucho. Entonces, si quiere hacer otro álbum, genial. Pero si ella no quiere, no tiene que hacerlo. Le dio mucho al mundo. No creo que haya planes para nada, en este momento”, señala.

Jamie Lynn aclaró que esto no significa que su hermana se jubile: “No, no, no. Obviamente ahora solo está tratando de estar en cuarentena. Está tomando esto día a día. Y cuando quiere hacer música, lo hace. Creo que nunca puedes retirarte de un flechazo”, concluyó.