Jason Biggs teme el día que sus hijos menores lo vean en American Pie

El actor teme que vean a papá haciendo el amor con un pastel en la película obscena que lo hizo famoso.

Jason Biggs teme el día en que sus hijos pequeños finalmente vean a papá haciendo el amor con un pastel en la película obscena que lo hizo famoso.

El actor de American Pie se convirtió en un nombre familiar cuando la comedia se convirtió en un gran éxito en 1999, pero sus hijos Sid, de seis y Lazlo de tres, son demasiado pequeños para ver el crédito más famoso de papá, y está contento de tener algunos años para prepararse para esa noche de cine familiar.

“Ver American Pie con mis hijos probablemente va a ser algo extraño”, dijo la estrella a Live with Kelly and Ryan.

“Sid ha oído hablar de American Pie porque ha estado conmigo cuando la gente se ha acercado a mí y él se ha enterado. Me preguntó si podía verlo y le dijimos: ‘No, tiene una calificación R y ya sabes, tengo sexo con un pastel’ … No, no le dije eso … Él sabe que tiene una calificación R por malas palabras . Esa es su opinión. Dijo: “R por malas palabras, no por violencia”, lo cual es muy lindo.

“El pastel podría decir que es un poco violento”, agregó Biggs riendo. “El pastel podría tener un punto de vista diferente”.