Jennette McCurdy explica su retiro de la actuación

La ex estrella de iCarly reveló que ya no es actriz, y ahora se dedica a escribir y dirigir.

Parece que los fanáticos de iCarly pueden tener que dejar de pensar en un reinicio con Jennette McCurdy, pues ella reveló que ya no es parte del mundo de la actuación.

Jennette, quien interpretó el papel de Sam Puckett durante seis temporadas del exitoso programa de Nickelodeon, compartió en una entrevista de podcast con Anna Faris, donde aseguró que no estaba particularmente orgullosa de sus programas.

“Renuncié a la actuación hace unos años para probar suerte y escribir y dirigir, todo va muy bien”, dijo.

“Dejé de actuar hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso allí cuando tenía 6 años y, cuando tenía 10 u 11, yo era el principal apoyo financiero para mi familia. . Mi familia no tenía mucho dinero, y esta era la salida, que en realidad fue útil para llevarme a cierto grado de éxito “.

La ex actriz continuó explicando que el fallecimiento de su madre fue finalmente la gota que colmó el vaso.

“Una vez que comencé a controlar los nervios fue cuando comencé a tener algo de tracción, pero finalmente lo dejé después de que mi madre falleció, porque con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida, seguro fue algo difícil “, dijo.