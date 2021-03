Actor de Slumdog Millionaire es acusado de agresión sexual

El actor Madhur Mittal ha sido fichado por la policía tras ser acusado de agredir sexualmente y golpear a su exnovia el 13 de febrero.

El actor indio Madhur Mittal, que actuó en la exitosa película ganadora del Oscar, Slumdog Millionaire, fue fichado después de que surgieran acusaciones de agresión sexual en su contra.

Según los informes, el 23 de febrero se presentó una denuncia contra Mittal, bajo la cual está siendo investigado por agredir sexualmente y golpear a su exnovia el 13 de febrero en su residencia de Mumbai.

Según una fuente cercana a la víctima, “Los dos tenían amigos en común, después de lo cual él la agregó en las redes sociales. Se acercaron y él la invitó a salir. Estuvieron viéndose durante dos meses. Se separaron y Madhur no pudo lidiar con la ruptura”.

“Estaba grabando en Jaipur. Furioso, aterrizó en Mumbai y entró en su residencia de Bandra el 13 de febrero. Incapaz de aceptar el rechazo, trató de imponerse a ella. Trató de volver a verla el día 15, pero el abogado de la mujer, Niranjani Shetty le pidió que abandonara las instalaciones y él cumplió “.

En respuesta a las acusaciones, Mittal dice que las afirmaciones son falsas.

En un comunicado emitido recientemente, dijo: “Llegar a aprender sobre cosas que no son ciertas es extremadamente perturbador. Ha habido mensajes de WhatsApp llenos de historias que están asesinando mi carrera. Estos se están reenviando durante semanas en los grupos de directores de casting negándome trabajo. Soy el único miembro de mi familia que gana dinero desde la edad de siete años y todos estos informes en los medios me afectan a mí, a mi familia y a mi carrera en más formas de las que puedes imaginar. Insto a todos a no sacar conclusiones precipitadas sobre mí a través de estos informes unilaterales en los medios. Tengo fe en la ley y pronto saldrá a la luz la verdad “.