Jennifer Aniston perdona a su padre por haberla abandonado

La actriz ha aprovechado muy bien esta cuarentena, perdonando a su padre por haberse marchado cuando era niña.

Jennifer Aniston ha aprovechado muy bien esta cuarentena, y algo muy importante que ha sucedido en este tiempo de aislamiento, es haber ‘perdonado’ a su padre por su abandono.

Una fuente que no quiso revelar su identidad, dijo al diario británico The Mail on Sunday: “Ella ya perdonó a su padre por haberse marchado de casa cuando ella era apenas una niña. Es como si Jennifer se hubiera dado cuenta de que la vida es muy corta, y quiere que su relación con John sea la mejor posible, él está encantado de que se hubieran reconciliado”.

Según la fuente, durante esta cuarentena la actriz ha tenido largas conversaciones con su padre todos los días, en los que han expresado sus sentimientos y han dejado atrás los problemas del pasado. Fue la misma Jennifer quien declaró al diario: “todavía existen cosas que son dolorosas para mí, pero ya soy una adulta. Ya no puedo culpar a mis padres por lo que me pasó”.

El padre de Jennifer es el veterano actor John Aniston, muy conocido por su personaje de Victor Kiriakis en la telenovela ‘Days of Our Lives’, el cual interpreta desde 1985.

John se casó en 1965 con Nancy Dow, y su hija Jennifer nació en 1969, poco tiempo después se separaron. La estrella hollywoodense también por años estuvo distanciada de su madre, ya que no le perdonó que publicara un libro ventilando intimidades de ella, cuando estaba en la cúspide de la fama en los 90’s con la serie ‘Friends’.

Tiempo después Nancy enfermó de cáncer y Jennifer se reconcilió con ella, y su madre finalmente murió a causa de la enfermedad.