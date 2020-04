Danna García recibe amenazas por ser portadora del Covid-19

La actriz colombiana está sufriendo una difícil situación con sus vecinos de su departamento en México.

Danna García revela el terrible acoso que está sufriendo por parte de sus vecinos, al haber dado positivo al COVID-19, al grado de que ha recibido hasta amenazas por parte de ellos.

A través de una videollamada, la actriz colombiana narra lo difícil que está su situación, ya que se encuentra aislada en un departamento en la CDMX, pero sus vecinos la han discriminado de tal manera que ya se considera que han violado sus derechos humanos, pues no permiten que los mensajeros le suban comida o medicamentos hasta su puerta, y ella tiene que bajar a recoger lo que haya pedido, además de hacerlo por las escaleras pues le han prohibido utilizar el elevador, y su departamento está en el quinto piso.

“Es muy difícil. Mi abogado me dice que está evaluando el tema. Él tiene la cadena de mensajes de los residentes del edificio respecto a mí. Yo llegué aquí en una etapa en la que yo ya me estaba resguardando, pero no era una persona en contagio al venir aquí, pero ellos seguían exigiendo con sus presiones, con sus insultos y comentarios muy desagradables”, dijo Danna, quien está muy angustiada por esta situación.

Danna García dijo que su denuncia no es sólo por su situación personal, sino en nombre de todas las personas que están padeciendo esta enfermedad y que por ignorancia están sufriendo el acoso y discriminación de los demás.