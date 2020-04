Televisa considera preparar una cuarta entrega de ‘Sin Miedo a la Verdad’

La exitosa historia del héroe citadino ‘Manu’ podría tener una secuela, según lo reveló el propio actor Ricardo Franco.

Televisa podría preparar una cuarta entrega de la serie ‘Sin Miedo a la Verdad’, la exitosa historia del héroe citadino ‘Manu’, declaró el actor Ricardo Franco.

Franco, quien interpreta al antagonista ‘Teniente Nico’, declaró a Diario Basta!: “ ‘Sin Miedo a la Verdad’ es la mejor serie que ha sacado Televisa hasta ahorita, nos fue muy bien. Esperemos que sí haya una cuarta temporada porque esta dio muy buen raiting. De hecho esta semana habrá una junta con los ejecutivos, ahí se van a ver si se hace la cuarta temporada”.

Ricardo Franco expresó que su personaje le gusta mucho, y espera poder interpretarlo de nuevo: “Mi personaje Nicolás creció mucho desde que apareció en la segunda temporada. Me sentí muy agusto trabajando en esta serie con el papel antagónico, un parteaguas en mi carrera y me dio una proyección muy importante. A la gente le gustó mucho, me preparé para interpretarlo y el público lo agradece”.