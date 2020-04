Kaia Gerber se hace tatuaje casero en plena cuarentena

La modelo hija de Cindy Crawford se realizó su propio diseño, y el resultado no fue muy bueno.

Kaia Gerber no deja su afición por los tatuajes, aún en esta cuarentena, ya que ella misma se ha realizado uno, cuyo resultado no fue muy bueno.

La joven modelo reveló lo de su nuevo tatuaje: “Lo he pasado muy mal, porque unos de mis pasatiempos es hacerme tatuajes, y hoy mismo no hay nadie disponible, así que mientras tanto me he hecho uno yo misma con aguja con un poco de tinta, lo cual no lo recomiendo a nadie”, dijo a la revista Glamour, “Creo que ahora siento un renovado respeto hacia los tatuadores”.

Kaia parece estar en competencia con su hermano Presley Gerber, quien también es aficionado a los tatuajes, solo que él utiliza diseños y colores más llamativos.

La hija de la legendaria modelo Cindy Crawford agregó: “Me he hecho uno y punto. Solo para poder decir: ‘Bueno, este mes me he hecho un solo tatuaje, no pasa nada’”.