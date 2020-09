Jennifer Aniston y Brad Pitt nerviosos en nueva escena virtual

Los actores recrearon una nueva escena de la lectura de mesa Fast Times At Ridgemont High, donde no había nada prohibido.

Jennifer Aniston y Brad Pitt enviaron a los espectadores a la euforia cuando recrearon la icónica escena en topless durante una lectura de mesa Fast Times At Ridgemont High llena de celebridades la semana pasada.

Así que no es de extrañar que los actores estuvieran un poco nerviosos al entrar en el evento virtual, especialmente considerando que no había nada prohibido.

Jennifer, de 51 años, y Brad, de 56, “estaban un poco nerviosos al entrar” en la recreación repleta de estrellas de la película clásica de 1982 el jueves, pero “ambos se divirtieron” según fuentes de Us Weekly el miércoles.

Esto viene cuando se reveló que “no había reglas” con respecto a sus partes en el especial juntos.

El comediante Dane Cook, quien organizó el evento de caridad, apareció en el podcast Better Together de Maria Menounos cuando reveló que no podría haber sido más fácil tratar con los famosos.

Dane dijo que fue Jennifer quien aceptó hacer el evento virtual primero, y Brad hizo lo mismo enseguida.

El comediante dijo: “Una vez que se enteró por parte de su equipo, no hubo vacilación, no había reglas, no había nada”.

Dane habló sobre lo agradable que era tratar con las dos megaestrellas y lo dedicadas que estaban al proyecto.

Explicó: “Lo que vieron fue absolutamente lo que esperábamos. ¡Lo que fue un buen compromiso entre dos personas enormes e increíblemente talentosas!”

El actor, de 56 años, asumió el papel de Brad Hamilton, originalmente interpretado por el juez Reinhold, de 63 años, mientras que su ex esposa Jennifer, de 51 años, interpretó a la ‘reina del sexo’ de la escuela secundaria Linda Barrett, interpretada por Phoebe Cates, de 57 años.

También participaron en la mesa, leída para la organización benéfica CORE Response contra el coronavirus, Sean Penn, quien interpretó a Jeff Spicoli en la película original, Henry Golding, Matthew McConaughey, John Legend, Jimmy Kimmel, Shia LaBeouf y Morgan Freeman.