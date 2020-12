Jennifer Garner está tranquila con el romance de su ex Ben Affleck con Ana de Armas

La actriz se ha alejado un poco de la vida de Ben y está viviendo la suya propia, y está bastante feliz por su exmarido.

Jennifer Garner y Ben Affleck, fueron definitivamente una de las parejas más queridas en Hollywood hasta que se separaron.

Y con el actor de Batman avanzando con su nueva amada, la actriz de origen cubano Ana de Armas, y su relación poniéndose bastante seria, muchos se preguntan qué tiene que decir su ex esposa sobre el torbellino del romance.

Según un informe de Us Weekly, Garner también se ha alejado del actor de Argo, y está muy feliz por su exmarido.

Una fuente cercana a la estrella reveló al medio: “Jen se ha alejado completamente de Ben en un sentido romántico. Ella lo considera un amigo, piensa que es un buen padre para sus hijos y lo respeta”.

Se reveló además que Garner “es feliz en su propia vida y lo apoya y está feliz por él y su relación”.

El mismo medio también afirmó que Jennifer Garner y Ana de Armas se han visto un puñado de veces y que sus encuentros han sido bastante amistosos.

“Todavía no han pasado el rato con sus hijos como una gran familia. Jen aún no ha estado allí. Pero no hay duda de que harán cenas y reuniones con los niños cuando Jen esté lista, pero nadie la está presionando para que lo haga.”