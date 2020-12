Ex de Matthew Perry revela que él la enviaba a conseguirle drogas

Kayti Edwards reveló que la estrella de Friends la enviaba con los traficantes de drogas para conseguirle cocaína, heroína y crack.

La ex novia del actor Matthew Perry, Kayti Edwards, reveló que él la enviaba con los traficantes de drogas para conseguirle cocaína, heroína y crack, todo mientras ella estaba embarazada.

Según Kayti, Matthew sentía que “nadie iba a detener a una mujer embarazada” y por eso la enviaba a buscarle las drogas ilícitas.

“Yo estaba embarazada de cinco meses bajando y comprándole cosas. Él decía, ‘Nadie va a detener a una mujer embarazada. No te preocupes'”, reveló la mujer a The Sun.

Kayti salió brevemente con la estrella de Friends en la década de 2000 y continuó en contacto después de su ruptura.

Matthew, quien luchó con las adicciones durante décadas, tocó fondo en 2011.

“Abríamos la bolsa, a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína y crack, era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que ibas a conseguir”, dijo.

Hablando sobre por qué ella continuaba alimentando su adicción, dijo que él la chantajeaba emocionalmente y esencialmente quería que dejara de “vagar por las calles” y que potencialmente lo atraparan la policía o los paparazzi.

“Miro hacia atrás y pienso, ‘¿Qué tipo de amiga era yo?’ Pero quería ayudarlo”, dijo.

“Él me hacía sentir culpable diciéndome, ‘Si no me traes esto, iré yo mismo y caminaré al centro’. Yo estaba como, ‘No, no, no, simplemente lo haré para ti’, porque no quería que en su estado mental A, condujera, y B, deambulara por las calles … Fue un poco extraño, nuestra relación se volvió tóxica. No podía decir que no “.

“Estaba gastando todo este dinero. Solo tenía que conducir, recogerlo, llevárselo, boom, a veces tres veces al día, a veces gastaba entre US$ 3,000 y US$ 4,000 por día. Yo solo pensaba ,’ oh Dios mío’ “.