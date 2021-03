Jennifer Garner pidió permiso a su padre para perforarse las orejas

Aunque toma importantes decisiones en su vida y su carrera, la actriz de 48 años pidió permiso a su padre para perforarse las orejas.

Si bien parece que Jennifer Garner puede estar tomando las decisiones de su vida por su cuenta, parece que todavía busca la aprobación de sus padres.

Hablando en The Ellen DeGeneres Show, la actriz reveló que le preguntó a su padre antes de perforarse las orejas.

“No puedo presumirlos porque es todo lo que veo. Estoy tan emocionada con ellos, no puedo creer que nunca se me haya ocurrido hacer esto. Los amo. Pero sí, a la edad de 48 años, finalmente me perforaron las orejas “, dijo.

“Pero lo hago, es realmente bueno tener algo brillante”.

“Tenía miedo de que a mi papá todavía no le gustara y él me dijo algo como ‘Jennifer, me encanta todo lo que haces’, así que yo quedé toda feliz'”, señaló.