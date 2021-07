Jennifer Lopez admite que está ‘súper feliz’ con Ben Affleck

Por primera vez desde su reconciliacion amorosa, Lopez se abre y habla de su relación con el actor.

Jennifer Lopez finalmente ha roto su silencio sobre su romance con Ben Affleck, revelando cuán feliz es su vida en este momento.

En una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, Lopez se abrió por primera vez desde que comenzó su renovada relación con Affleck.

“Estoy super feliz”, dijo. “Sé que la gente siempre se pregunta. ¿Cómo estás? ¿Que esta pasando? ¿Estás bien? Eso es todo. Nunca he estado mejor. Y quiero que mi gente que se preocupa por mí porque yo me preocupo mucho por ellos, sepan que realmente he llegado a un lugar en mi vida en el que estoy genial por mi cuenta”.

Ella agregó: Y creo que una vez que llegas a ese lugar, te suceden cosas asombrosas que nunca imaginas que vuelvan a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde estoy. Y amo todo el amor que viene en mi camino en este momento y todos los buenos deseos. Y solo quiero que todos sepan que es el mejor momento. Es el mejor momento de mi vida “.