Murió el actor de 23 años Daniel Mickelson

El actor era mejor conocido por su papel en la película de terror “The Killer Clown Meets the Candy Man”.

Daniel Mickelson, mejor conocido por su papel en la película de terror “The Killer Clown Meets the Candy Man”, murió a la edad de 23 años.

La noticia fue anunciada por su hermana y modelo Meredith Mickelson en Instagram.

“Mi corazón está destrozado y escribir esto se siente tan mal y ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mi mejor amigo y la otra mitad de mi corazón. No había una persona a la que amara más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que pueda escribir. Conocerlo era amarlo. Él era el ‘smiley’ más feliz más brillante. Estoy tan feliz de que Dios me haya elegido para ser su hermana para toda su vida. Vida increíble “, escribió mientras compartía una foto de la infancia con su difunto hermano.

Muchos amigos y compañeros estrellas enviaron su amor a la familia Mickelson. “Orando por ti”, comentaron Jordyn Woods y Patrick Schwarzenegger, mientras que la modelo Amelia Hamlin escribió, “Te amaré por siempre, Daniel”.

Kaia Gerber también rindió homenaje a su amigo Daniel.

Paris Hilton también estuvo entre las estrellas que recurrieron a las redes sociales para honrar a Daniel, escribiendo en su Instagram Story que que él era “una gran luz”.

Meredith no mencionó las causas de la muerte de su hermano.