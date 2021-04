Jennifer Lopez hace entrenamientos “más difíciles e inteligentes” para sus 50 años

La estrella dice que sus ejercicios ahora son diferentes que cuando tenía 20 y 30 años: “ahora más duros e inteligentes”.

La estrella de Hollywood Jennifer Lopez es bien conocida por desafiar el proceso de envejecimiento y recientemente se sentó para una entrevista y soltó todos sus secretos de larga data.

La actriz habló con franqueza sobre su estado físico con la revista InStyle, y fue citada diciendo: “No tengo ningún secreto [de belleza] excepto JLo Beauty, y se los doy a todos con cada producto.”

“También creo que estoy en la mejor forma de mi vida. En mis 20 y 30 años solía hacer ejercicio, pero no como lo hago ahora. No es que haga más ejercicio; Simplemente hago ejercicio más duro y de forma más inteligente. Y no me lleva tanto tiempo como en el pasado “.

Un aspecto que transformó su visión de la salud fue eliminar las expectativas que surgen de adherirse a un cierto “look”. “Cuando haces las cosas por las razones correctas, ¡te ves mejor!”

Durante el transcurso de su entrevista, la estrella incluso agregó: “Me encanta lo que hago. Me apasiona. Cada día no me parece un trabajo. Puedo decir honestamente que estoy viviendo un sueño y Agradezco cada día que me despierto. Realmente creo que lo más importante es tener gente excelente a tu alrededor”.

Antes de concluir, J-Lo les contó las reglas de oro de su vida, y explicó: “Estoy allí para hacer un trabajo, y eso es lo que debo hacer. Lo crean o no, no quiero agobiar a nadie con mi sed, o si Tengo frío o me siento incómoda. Eso podría ser algo que mi mamá y mi papá me inculcaron. Solo tienes que estar agradecida de estar haciendo lo que estás haciendo. Es algo muy latino. Sé feliz con lo que tienes”.