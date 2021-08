Jennifer Lopez y Ben Affleck se pusieron cariñosos durante la compra de joyas en Italia

La pareja se mostró muy coqueta mientras veía unas joyas exclusivas en una joyería, aunque no vieron los anillos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron a comprar joyas, pero no a comprar un anillo de compromiso.

Según TMZ, la pareja entró en una joyería durante su romántica escapada italiana, en Portofino.

Un portavoz de la tienda dijo que la actriz de Hustlers se probó algunas de las piezas caras, desde collares hasta aretes.

El medio informó que la intérprete de éxitos On the Floor se probó un collar por valor de US$41 mil, junto con algunos aros que costaban entre US$ 1,800 y US$ 2,850.

Se aclaró que la pareja no revisó ningún anillo, lo que frustraba cualquier esperanza de compromiso.

El portavoz agregó que la pareja se divirtió mientras coqueteaban y se tomaban algunas fotos antes de irse con las manos vacías.

Mientras tanto, J-Lo fue vista más tarde con un collar regalado por ella y que decía la palabra “BEN”, mientras estaba en Italia, luego de la partida de la estrella de Argo a los Estados Unidos.