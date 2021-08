Ellen Pompeo se despide de su carrera como actriz después de ‘Grey’s Anatomy’

La actriz planea su retiro al frente de la pantalla al final de la serie, pues se convertirá en empresaria.

Ellen Pompeo dijo que planea expandir su profesión más allá de la carrera de actriz.

La actriz dijo que probablemente no actuará una vez que Grey’s Anatomy llegue a su fin.

Mientras hablaba en el podcast Ladies First with Laura Brown, Ellen reveló: “No estoy diciendo que nunca volveré a actuar. Bien podría hacerlo, pero no estoy muy emocionada por continuar mi carrera como actriz”.

“Soy más emprendedor en esta etapa. Estoy entusiasmada por invertir y comenzar [un] negocio. Esa es un área de crecimiento que me entusiasma, usando mi cerebro de una manera diferente”.

Ellen dijo que trabajar en Hollywood no es tan glamoroso como parece.

“Sentada en remolques, viajando, filmando esto en Atlanta, filmando aquello en Vancouver”, describió, “No tengo ningún deseo de ir a sentarme en los remolques a las 11 de la noche y esperar para filmar escenas y que toquen a mi puerta para decirme cuándo puedo almorzar “.

Ella agregó: “Es para los jóvenes de corazón. ¡Es para los jóvenes!”