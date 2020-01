Jennifer Lopez y Beyoncé fueron excluidas en las nominaciones a los Oscar

Varios de los favoritos han quedado fuera de las nominaciones dadas a conocer este lunes (13 de enero).

Jennifer Lopez y Beyonce se encuentran entre los nombres notables que se perdieron las nominaciones esperadas para los Oscar el lunes.

Jennifer Lopez quedó fuera de la lista de nominados, para estar junto con Scarlett Johansson, Margot Robbie, Florence Pugh, Kathy Bates y Laura Dern.

Mientras tanto, Beyoncé fue ignorada por una nominación de canción original, a pesar de que su éxito Spirit lideró la banda sonora de una de las películas más grandes del año, el remake de Disney de ‘El Rey León’.

El éxito de taquilla animado Frozen 2 tampoco logró ingresar a la categoría Mejor característica animada.

La actuación de Lupita Nyong’o en ‘Us’ tampoco logró una nominación, al igual que Awkwafina por su actuación aclamada por la crítica en The Farewell.

Adam Sandler, cuya actuación en el estridente drama de Netflix, Uncut Gems, ha impresionado a los críticos, no lo hizo con los votantes de los Oscar, y también ha sido excluido.

Christian Bale, de Ford v Ferrari, también fue excluido de la lista, a pesar de que la película recibió múltiples nominaciones, al igual que Robert De Niro, quien no recibió una nominación en funciones por The Irishman.

También se esperaba que Eddie Murphy fuera reconocido por su interpretación en Dolemite Is My Name, pero no está nominado, mientras que el ganador del Globo de Oro Taron Egerton no repetirá su éxito en los Oscar el próximo mes (20 de febrero), después de no recibir la nominación por su actuación en la película biográfica de Elton John, ‘Rocketman’.