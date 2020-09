Jillian Michaels advierte a sus seguidores que se mantengan lejos de los gimnasios

La entrenadora física revela que ella luchó contra el coronavirus a principios de este verano.

La entrenadora física Jillian Michaels advirtió a sus seguidores que se mantengan alejados de los gimnasios, mientras revela que luchó contra el coronavirus a principios de este verano.

La mujer de 46 años le dijo a Fox Business que se enfermó después de que “literalmente bajó la guardia durante una hora con uno de mis mejores amigos”, mientras hablaba a los que “le temen al COVID”.

“Si le tienes miedo al COVID, no debes ir al gimnasio”, insistió. “Y en realidad soy una persona que bajó la guardia, ni siquiera he hablado de esto públicamente, y un amigo muy cercano me contagió de COVID hace varias semanas”.

“Soy afortunada de haber entrado saludablemente y pude recuperarme bastante rápido. Pero no todo el mundo es tan afortunado como sabemos”.