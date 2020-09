Jennifer López y Alex Rodríguez siguen luchando por hacerse de los Mets de Nueva York

La pareja, junto con otros inversionistas, está intentando controlar la franquicia del equipo de la Grandes Ligas de Béisbol.

Jennifer López y Alex Rodríguez no están abandonando sus sueños de los Mets mientras hacen un último intento por tomar el control del equipo de béisbol de Nueva York.

Anteriormente se anunció que la pareja estaba trabajando con otros inversionistas para comprar el club, una medida que habría convertido a Jennifer en la primera mujer propietaria de un equipo de béisbol.

A pesar de que la estrella de Going In confirmó que el trato no se había concretado, ella y su novio se niegan a rendirse y le dicen al New York Post: “No termina hasta que se termina.

“Somos neoyorquinos y no nos vamos a rendir. Creemos que tenemos la mejor apuesta por el deporte, el equipo y la ciudad ”.

Como parte de su discurso, el dúo dijo que Jennifer López sería la persona de control del equipo, lo que la convertiría en la primera mujer latina en ocupar un puesto así en las Grandes Ligas, e insistieron en que su oferta era similar o mejor que la de Oferta de 2.350 millones de dólares del rival Steve Cohen.

Además, dijeron que garantizarían una victoria de la Serie Mundial en una década o donarían US$ 100 millones a organizaciones benéficas de Nueva York, que la intención era elevar la nómina al rango de US$ 225 millones y, según Rodríguez, “competir por un campeonato de la Serie Mundial todos los años. Eso es lo que merecen los fanáticos de Nueva York ”.

El grupo encabezado por López era el competidor más fuerte de Cohen. Las ofertas finales para la subasta venceían el 31 de agosto, pero el 28 de agosto Cohen entró en conversaciones exclusivas para comprar el club.

Sin embargo, ha habido retrasos en la finalización del trato, y Cohen aún no ha obtenido la aprobación de un subcomité de propietarios, que examinará a los interesados en comprar y entregará una recomendación a los 30 propietarios para una votación que se espera que tenga lugar antes de noviembre.