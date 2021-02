Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafael Sarmiento han dado positivo al Covid-19

La conductora de televisión se disponía a viajar de España a México, y al realizarse una prueba PCR se percató de su contagio.

Jimena Pérez ‘La Choco’ reveló en entrevista para el programa Ventaneando que tanto ella, como su esposo Rafael Sarmiento, se encuentran contagiados de Covid-19.

La conductora conocida como “La Choco” confesó que tenía planeado viajar a México desde España, donde residen, pero su contagio le cambió totalmente sus planes.

“Se suponía que esta semana yo tenía que estar en México grabando, me tenía que ir a Monterrey, tenía que hacer varias cosas, les quería dar la sorpresa hasta de ir a visitarlos y ya no se pudo”, señaló.

“Me di cuenta en mi PCR, generalmente siempre que voy a viajar a México, aunque acá no lo piden llegando a México, me hago una PCR de rutina dos días antes porque llego con mi familia y siempre me da mucha preocupación mi mamá y mi abuela”, señaló.

La Choco ha dicho que han presentado síntomas muy leves.

“Pocos síntomas, dolor de garganta Rafa, picor en la garganta como si nos fuera a dar tos, pero al final no nos dio tos, unos dolorcitos de cabeza, yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando afortunadamente muy rápido”, reveló.