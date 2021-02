Lady Gaga ofrece US$ 500,000 por el regreso seguro de sus perros secuestrados

El paseador de los perros fue emboscado el miércoles en la noche, y le quitaron los parros tras dispararle 4 veces.

Lady Gaga ofreció una recompensa de US500,000 dólares por la devolución de dos de sus bulldogs franceses después de que dos hombres los robaran y le dispararan a su paseador de perros cuatro veces en el pecho en Los Ángeles el miércoles por la noche.

Según los informes, Ryan Fischer, de 30 años, fue emboscado por los asaltantes afuera de su casa en la Avenida Sierra Bonita mientras paseaba a los amados perros de Gaga, Koji, Miss Asia y Gustav, justo antes de las 10 de la noche de ayer.

Dos de los perros, Koji y Gustav, fueron robados. La señorita Asia, mientras tanto, logró escapar.

La policía fue llamada a los informes de disparos y llegó para encontrar a Fischer gravemente herido, pero consciente y comunicativo. Lo llevaron a un hospital cercano y ahora se dice que “se está recuperando bien”.

El video de la escena capturado por KABC mostró a Fischer tirado en la acera y aferrado a Miss Asia mientras recibía los primeros auxilios.

Actualmente no está claro si los ladrones sabían que los perros pertenecían a Gaga. Sin embargo, los bulldogs franceses tienen una gran demanda y se venden por entre US$ 3,000 y US$ 5,000. Aquellos con linaje de pedigrí también pueden costar hasta US$ 10,000.

Se dice que Gaga, de 34 años, está angustiada por el incidente. Ella está ofreciendo una recompensa de US$ 500,000 por el regreso de Koji y Gustav ‘sin preguntas’, informó TMZ.

Vea las imágenes de los perros de Gaga y su cuidador: