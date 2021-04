JoJo Siwa y su novia se divirtieron en Disney World

La influencer compartió en sus redes sociales “su felicidad” al lado de su novia su novia Kylie Prew.

Fue un día divertido para que la actriz y cantante estadounidense Jojo Siwa disfrutara del clima junto con su novia Kylie Prew en Disney World, en Orlando.

La influencer de 17 años y su novia de 18 años visitaron el parque temático en Florida. Contrataron un bote privado para divertirse los domingos. Siwa dijo en su cuenta de Instagram que su familia también estaba presente para la salida.

Mientras disfrutaban del paseo en un auto anfibio, se podía ver a los tortolitos vistiendo camisetas a juego para la ocasión. Jojo Siwa también lució su lazo característico.

Al compartir su foto y video de la visita al lugar más feliz del mundo, Jojo Siwa subtituló su publicación: “Estoy feliz 🙂 tan tan feliz”.

Siwa se llamó a sí misma pansexual a principios de este mes. “Todavía no sé lo que soy”, dijo a la revista People. “Es como si quisiera resolverlo. Me gusta ‘queer’. Técnicamente, diría que soy pansexual porque así he sido siempre toda mi vida … al igual que, mi humano es mi humano “.

En enero, Jojo Siwa dijo que era miembro de la comunidad LGBTQ cuando sus fans notaron que llevaba una camiseta que decía “Mejor primo gay”. Y en febrero, apareció ante los medios junto con su novia “súper inspiradora”. Ella le dijo a Jimmy Fallon en “The Tonight Show” que su novia Prew la animó a salir del armario.

“Estoy tan feliz porque ahora puedo compartir lo que me hace más feliz con el mundo y eso hace que mi corazón sea tan feliz”, señaló.