Andrés García no quiere hablar acerca de la madre de Luis Miguel

El actor no quiere tocar el tema de la muerte de Marcela Basteri, por respeto a Luis Miguel, a quien “quiere como un hijo”.

Andrés García no quiso confirmar lo dicho por Tatiana, acerca de que la muerte de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ocurrió a ahogarse en una fiesta, y que era “un secreto a voces”.

En entrevista con Yordi Rosado, Andrés dijo que él supo algo de lo que sucedió con ella, pero de lo que no hablará.

“Sí supe, pero no quiero hablar de eso porque obviamente es algo doloroso para Micky, y yo a Luis Miguel lo quiero como a un hijo”, dijo el actor.

García compartió que así como él veía al cantante, como un hijo, y Luis Miguel lo veía como un padre: “Una vez me preguntó, me dijo muy en serio, porque él fue un niño privilegiado, desde niño tenía una inteligencia fuera de lo común y la sigue teniendo. Me dijo muy serio, a solas, ‘oye, apá, ¿no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá? Yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti'”, relató el actor.