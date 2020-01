Jon Voight considera a su hija Angelina Jolie como una “gran madre”

A pesar de la mala relación con su hija, el actor la ha elogiado por sus habilidades de crianza.

Pese a los conflictos que siempre existieron entre padre e hija, el actor Jon Voight afirmó durante la gala de los Globos de Oro, que considera a Angelina Jolie una ‘gran’ madre.

La estrella de Ray Donovan ha elogiado a su hija por sus habilidades de crianza y por cómo cuida a sus hijos y a los de Brad Pitt: Maddox, de 18 años, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 13 y los gemelos Knox y Vivienne, de 11.

En declaraciones a los reporteros en la gala de Gold Meets Golden, antes de los Globos de Oro, en Beverly Hills, dijo: “Ella ama a sus hijos, siempre está involucrada con ellos, siempre preocupada por ellos. Ella monitorea todo. Es genial”, señaló.

Y Jon también ha alabado a sus nietos, diciendo que son ‘únicos’.

“Cada niño es único. Todos tienen algo especial, y lo que quieres hacer es proporcionarles las herramientas para expresarlo”, afirma.

Mientras tanto, Angelina reveló previamente que sus hijos ‘han pasado por muchas cosas’, y aunque ella ha sido ‘lastimada’ a lo largo de los años, también ha visto a su prole soportar dificultades:

“La vida da muchas vueltas. A veces te lastimas, ves a los que amas con dolor, y no puedes ser tan libre y abierto como tu espíritu desea. No es nuevo ni viejo, pero siento que la sangre regresa a mi cuerpo… La parte de nosotros que es libre, salvaje, abierta, curiosa puede ser cerrada por la vida. Por el dolor o por el daño. Mis hijos conocen mi verdadero ser y me han ayudado a encontrarlo de nuevo y abrazarlo. Han y he pasado por mucho. Aprendo de su fuerza. Como padres, alentamos a nuestros hijos a que acepten todo lo que son y todo lo que saben en sus corazones que es correcto, y nos miran y quieren lo mismo para nosotros.”